Saarbrücker Zeitung: Grüne zweifeln an Diesel-Plänen – „Scheuers erste Priorität ist Aussitzen“

Die Grünen haben Zweifel an der

Ankündigung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU),

Dieselauto-Besitzern bei möglichen Hardware-Nachrüstungen die

finanzielle Selbstbeteiligung zu erlassen. „Man wird sehen, was am

Ende rauskommt. Der Verkehrsminister will keine Hardware-Nachrüstung

und kämpft mit allen Mitteln dagegen“, sagte Fraktionsvize Oliver

Krischer der „Saarbrücker Zeitung“ (Mittwoch-Ausgabe). Scheuer habe

bisher auch nur ein theoretisches Modell vorgestellt. Seine erste

Priorität sei nach wie vor, die Sache auszusitzen, kritisierte

Krischer.

