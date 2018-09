Stuttgarter Zeitung: Nach Kauders Abwahl: CDU-Abgeordnete fordert Bundesministerposten für Baden-Württemberger

Nach der Abwahl von Unionsfraktionschef Volker

Kauder werden Stimmen in der Südwest-CDU laut, dass sich der

Landesverband nun an anderer Stelle Geltung verschaffen muss. „Bei

der nächsten Kabinettsumbildung wird Baden-Württemberg Ansprüche

stellen müssen“, sagte die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Karin

Maag der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten

(Mittwochsausgabe). Dies könnte der Fall sein, wenn nach einer für

die CSU schlecht laufenden Bundestagswahl Mitte Oktober Innenminister

Horst Seehofer seinen Platz räumen müsste. Auch der zweite

Stuttgarter Bundestagsabgeordneter, Thomas Kaufmann, meldete

Ansprüche an. „Die Abwahl Kauders bedeutet für uns den Verlust eines

wichtigen Postens.“ Als Kompensation brachte er den vom künftigen

Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus besetzte Posten des

stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ins Spiel. „Das wäre das

Mindeste.“

