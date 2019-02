Saarbrücker Zeitung: Im Einzelhandel dominieren immer stärker Teilzeitjobs – Anteil der Vollzeitstellen rückläufig

Im Einzelhandel arbeiten nach einem

Bericht der „Saarbrücker Zeitung“ (Mittwoch-Ausgabe) immer mehr

Teilzeitkräfte. Lag ihr Anteil vor 15 Jahren noch bei 52,5 Prozent,

so waren es 2018 bereits 60,3 Prozent. Im Gegenzug verliert die

Vollzeitbeschäftigung in der Branche an Bedeutung, schriebt das Blatt

unter Berufung auf eine aktuelle Datenübersicht der Bundesagentur für

Arbeit, die die Sozialexpertin der Linken, Sabine Zimmermann,

angefordert hatte.

Demnach arbeiten derzeit 1,84 Millionen von gut drei Millionen

Beschäftigten im Einzelhandel verkürzt. Darin sind auch die

geringfügig Beschäftigten eingerechnet. Der Zuwachs bei der Teilzeit

im Einzelhandel beruht aber auf einem massiven Anstieg bei den

sozialversicherungspflichtigen Teilzeitjobs. Ihr Anteil an allen

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen im

Einzelhandel ist von knapp 32 Prozent im Jahr 2000 auf fast 50

Prozent im vergangenen Jahr gestiegen. Entsprechend ging der Anteil

der Vollzeitbeschäftigung zurück.

„Teilzeitarbeit ist im Einzelhandel zur Regel geworden“, erklärte

Zimmermann. „Viele Arbeitgeber bieten bewusst nur Teilzeit an, um auf

Engpässe flexibel reagieren zu können.“ Dies sei die Folge eines

deregulierten Arbeitsmarktes. Gegensteuern ließe sich zum Beispiel

mit einem Recht auf eine Mindest-Wochenarbeitszeit, so die

Linken-Politikerin.

