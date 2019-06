Saarbrücker Zeitung: Nouripour sieht Mitschuld der EU an Eskalation im Iran-Konflikt

Der außenpolitische Sprecher der

Grünen, Omid Nouripour, hat die EU mitverantwortlich für die

Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran gemacht.

„Im September 2018 hatten die EU-Außenmister angekündigt, das

Atomabkommen mit einem Maßnahmepaket zu retten. Doch geschehen ist so

gut wie nichts“, sagte Nouripour der „Saarbrücker Zeitung“

(Montag-Ausgabe).

So seien für den Iran Finanztransaktionen überlebenswichtig.

„Derzeit können zum Beispiel deutsche Pharmaunternehmen keine

lebensrettenden Medikamente an den Iran verkaufen, weil

Geldüberweisungen zur Begleichung der Rechnung blockiert sind“,

erläuterte der Grünen-Politiker. „Wenn die EU das Abkommen noch

retten will, muss sie hier sehr schnell nachjustieren“, verlangte

Nouripour.

Pressekontakt:

Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin

Telefon: 030/226 20 230

Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell