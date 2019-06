NOZ: Fleischlose Burger machen Bauern Sorgen

Verbandspräsident Rukwied: Eher Trendware für gewisse Kulturkreise

Osnabrück. Der Hype um Fleischersatz-Produkte hält an, die

deutschen Landwirte beunruhigt die vegetarische Konkurrenz. Im

Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte Bauernpräsident

Joachim Rukwied vor dem Bauerntag bei Leipzig in dieser Woche: „Wir

nehmen diese Entwicklung sehr ernst und beobachten das mit einer

gewissen Sorge.“ Seiner Auffassung nach seien die Produkte derzeit

„eher Trendware für gewisse Kulturkreise bei uns“. Allerdings geht

Rukwied davon aus, dass die „Ersatzprodukte möglicherweise

Marktanteile erobern werden.“

Zuvor hatte der Bauernverband gemeinsam mit Dachorganisationen aus

der deutschen Fleischwirtschaft einen Vorstoß aus dem Agrarausschuss

des EU-Parlaments begrüßt. Der sieht vor, dass europaweit

Bezeichnungen wie Steak, Schnitzel oder Burger künftig nur noch für

Produkte verwendet werden dürfen, in denen auch tatsächlich Fleisch

zu finden ist. Namen wie Veggie-Burger wären so künftig verboten. In

einem gemeinsamen Schreiben der Dachverbände an

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) heißt es: Es sei

„nicht akzeptabel, wenn fleischfreie Lebensmittel mit Bezeichnungen

benannt werden, die üblicherweise für Fleisch und Fleischwaren

verwendet werden.“ Rukwied betonte in der „NOZ“, er habe zwar schon

Fleischersatz gegessen, aber: „Ich bleibe beim echten

Fleischprodukt.“

Bauernpräsident: Stallbesetzungen auch in Deutschland „reale

Gefahr“

Rukwied rechnet mit Aktionen von Aktivisten – Forderung nach

härteren Strafen

Osnabrück. Bauernpräsident Joachim Rukwied fürchtet, dass

Aktivisten auch in Deutschland Ställe besetzen könnten. Rukwied sagte

im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vor dem Deutschen

Bauerntag bei Leipzig in dieser Woche: „Stallbesetzungen sind eine

reale Gefahr. Diese sogenannten Aktivisten sind international

vernetzt. Und insofern besteht dieses Risiko in Deutschland natürlich

auch.“ Im Mai hatten rund 100 Aktivisten einen Sauenstall in den

Niederlanden für längere Zeit besetzt. Die Polizei musste die

Blockade auflösen. Auch in anderen Ländern gab es in der

Vergangenheit vergleichbare Aktionen.

Bislang drangen Tierrechtsaktivisten vor allem in Ställe ein, um

heimlich Aufnahmen der Tiere zu machen und so mutmaßliche Missstände

aufzudecken. Landwirte kritisieren, dass die Aktivisten bei solchen

sogenannten Stalleinbrüchen häufig straffrei ausgehen. Die Große

Koalition in Berlin hatte sich im Koalitionsvertrag darauf

verständigt, das Eindringen in Ställe künftig stärker bestrafen zu

wollen. Rukwied sagte: „Das Vorhaben muss endlich umgesetzt werden.

Stalleinbrüche sind inakzeptabel.“ Es dürfe nicht sein, dass Bauern

Angst hätte, abends in den Stall zu gehen, „weil sie nicht wissen,

auf wen sie dort treffen. Hier ist Handlungsbedarf seitens der

Politik.“

