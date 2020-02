Safer Internet Day – ein Tag der Ermahnung Kommentar Von Georg Winters

Es gibt kaum ein Land auf dieser Welt, in dem so viel über

Sicherheit im Internet und Datenschutz diskutiert wird wie in Deutschland. Wir

reden ständig vom gläsernen Kunden, vom gläsernen Patienten, von Datenkraken und

Cyberkriminalität. Im gleichen Atemzug checken wir mal eben nebenbei unseren

Facebook-Account, simsen rund um die Uhr, posten unsere Fotos bei Instagram und

unsere Jobkarriere bei Linkedin, zahlen per Paypal. Und wir gaukeln uns selbst

vor, wir seien ja gut geschützt, uns könne eigentlich nicht viel passieren. Das

ist natürlich Unsinn und ein schizophrener Akt des Selbstbetrugs. Es wird

niemals hundertprozentige Sicherheit im Internet geben. Wer das glaubt, kann

auch gleich dem Nächstbesten auf der Straße die Geheimzahl seiner Girokarte

verraten. Was geht, ist der permanente Versuch, sich zu vergegenwärtigen, was

das Internet sein kann – eine unerschöpfliche Wissensquelle, ein Ort der

schnellen Kommunikation auch über große Entfernungen, ein Element der

Beschleunigung, das Raum und Zeit schaffen kann für andere Dinge im Leben. Aber

auch ein Ort, an dem Hassparolen ausgebreitet, Menschen gemobbt, pädophile

Inhalte verbreitet werden. An dem Rassismus gesät wird, an dem Cyberkriminelle

arglose Opfer in Betrugsfallen locken. Ja, könnten Sie jetzt sagen, das wissen

wir doch alles schon seit langer Zeit. Aber je mehr Menschen sich der Chancen

und Gefahren bewusst sind, welche im weltweiten Datennetz stecken, je sorgsamer

sie mit ihren Daten umgehen, ihre Kontakte wählen und kriminelle Inhalte sofort

melden, desto mehr Sinn macht ein Safer Internet Day am Dienstag als Datum der

Ermahnung. Ansonsten verkommt er zu einem der unnützen Gedenk- und Aktionstage,

von denen es schon viel zu viele gibt.

