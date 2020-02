So verwundbar ist das politische System Kommentar Von Birgit Marschall

Es hat nur ein einziges voraussehbares taktisches Manöver der

AfD in Thüringen gebraucht, um die gesamte Parteienlandschaft in Deutschland

durcheinander zu wirbeln und zu verändern. Das macht Angst. Das politische

System ist verwundbarer, als wir anzunehmen bereit waren. Thüringen sollte

wachrütteln. Wehret den Anfängen: in den Parlamenten und an den Urnen. Es darf

nicht wieder sein, dass sich naive Politiker demokratischer Parteien von der

perfiden Destruktivität der AfD überrumpeln lassen – oder schlimmer: mit ihr

gemeinsame Sache machen. Die Bilanz nach dem politischen Beben von Erfurt sieht

so aus: CDU und FDP sind angeschlagen, die übrigen Parteien eher gestärkt. Wobei

sich noch herausstellen muss, ob die AfD aus ihrem Coup auf Sicht Kapital

schlagen kann. Gewinner sind die Grünen, die Linken – und die SPD, wenn es ihr

gelingt, Thüringen als Initialzündung für ihren Wiederaufstieg zu nutzen. Die

Wahl zur Hamburger Bürgerschaft am 23. Februar wird ein erstes Zeichen dafür

sein, wie die Bürger auf die Thüringer Ereignisse reagieren. Die Lage der FDP

vor dieser Wahl ist jetzt dramatisch schlecht. Hatte sie zuvor in Hamburg gute

Chancen auf den Wiedereinzug in die Bürgerschaft gehabt, muss sie nun

befürchten, an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Die Lage der Union ist nicht

ganz so düster, aber ebenfalls bedrohlich. Gelingt es der CDU-Vorsitzenden

Kramp-Karrenbauer nicht, die Partei hinter sich zu bringen und die Spaltung

zwischen Rechtskonservativen und Gemäßigten aufzuhalten, könnte die CDU ihre

Rolle als einzige etablierte Volkspartei verlieren. Das wäre dann eine Gefahr

für die politische Stabilität. Die weitere Stärkung der Rechtsextremisten

wünscht sich niemand, der die freiheitlichen, demokratischen Werte schätzt und

achtet.

