Sandoz Deutschland zertifiziert als Top Employer 2019

– Sandoz Deutschland wurde vom unabhängigen Top Employers

Institute zum dritten Mal in Folge als Top Employer

ausgezeichnet

– Die jährliche internationale Untersuchung, die vom Top Employers

Institute durchgeführt wird, identifiziert führende Arbeitgeber

rund um den Globus

– 2019 hat Sandoz auch auf globaler Ebene die Zertifizierung

erhalten. Das untermauert unseren Anspruch, weltweit ein

Arbeitsumfeld zu bieten, das für unsere Mitarbeiter eine

Vielzahl an Angeboten und Entwicklungsmöglichkeiten bereithält

Sandoz, mit den Produktmarken Hexal und 1 A Pharma, einer der

führenden Anbieter patentfreier Arzneimittel in Deutschland, zählt

auch zu den Top-Arbeitgebern im Land. Das Unternehmen wurde vom

unabhängigen Top Employers Institute zum dritten Mal in Folge

ausgezeichnet und darf sich „Top Employer 2019“ nennen.

Die jährliche internationale Untersuchung identifiziert führende

Arbeitgeber rund um den Globus: Unternehmen, die ein besonders gutes

Arbeitsumfeld bieten.

„Wir sind alle sehr stolz darauf, dass unser kontinuierliches

Engagement für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Top

Employers Institute anerkannt wurde“, erklärt Stephan Eder,

Deutschlandchef von Sandoz. „Es ist ein schöner Erfolg für uns und

eine Bestätigung dafür, dass wir sehr viel Wert auf eine gute

Unternehmenskultur und ein motivierendes, attraktives Arbeitsumfeld

legen.“

Das Top Employers Institute erteilt seine Zertifizierung nach

einem gründlichen Analyseprozess. Im Mittelpunkt stehen dabei die

Themen Talent-Strategie, Planung des Personaleinsatzes, Akquise von

Talenten und Onboarding, Lernen & Entwicklung,

Performance-Management, Entwicklung von Führungskräften, Karriere-

und Aufstiegsmanagement, Vergütung und Sozialleistungen sowie Kultur.

Die Zertifizierung für Sandoz Deutschland hat dazu beigetragen,

dass Sandoz auch das globale Siegel „Global Top Employer 2019“

erhalten hat. Mindestens 20 Länder innerhalb des

Unternehmensnetzwerks müssen eine lokale Zertifizierung erhalten, um

als Global Top Employer zertifiziert zu werden. Sandoz wurde in 28

Ländern als Top Employer zertifiziert.

Über Sandoz

Sandoz ist ein weltweit führendes Unternehmen bei generischen

Pharmazeutika und Biosimilars. Als Teil der Novartis-Gruppe besteht

unser Ziel darin, neue Wege zu finden, das Leben von Menschen zu

verbessern und zu verlängern. Wir leisten einen gesellschaftlichen

Beitrag, um den zunehmenden Bedarf in der Gesundheitsversorgung durch

bahnbrechende, neuartige Ansätze zu unterstützen und Menschen auf der

ganzen Welt Zugang zu qualitativ hochwertiger Medizin zu ermöglichen.

Auf unser Portfolio mit ungefähr 1.000 Molekülen aus allen wichtigen

therapeutischen Bereichen, entfiel 2017 ein Umsatz von 10,1 Mrd. USD.

Als Teil der Sandoz Gruppe in Deutschland steht die Marke Hexal für

die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit modernen

Arzneimitteln sowie komplexen, innovativen Pharmazeutika in

Deutschland. So leisten wir mit Hexal einen wichtigen Beitrag dazu,

dass Patientinnen und Patienten auch in Zukunft die Arzneimittel

bekommen, die sie benötigen. Das Sortiment reicht von bekannten

OTC-Marken wie ACC® akut, Lorano® akut und Gingium® bis zu

hochkomplexen biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln. Unter der

Marke 1 A Pharma bietet Sandoz rezeptpflichtige und

verschreibungsfreie Medikamente für preisbewusste Kunden an. Die

Marke steht für Effizienz: Nur wer versteht, kann vereinfachen.

Getreu der Philosophie „Einfach verstehen“ setzt 1 A Pharma

konsequent auf günstige Preise und auf Vereinfachung zum Nutzen

seiner Kunden.

Der Hauptsitz von Sandoz befindet sich in Holzkirchen im Großraum

München.

Über Top Employer

Um mehr über das Top Employers Institute und die Zertifizierung

als Top Employer zu erfahren, besuchen Sie bitte:

www.top-employers.com

