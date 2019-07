SANET LEGAL: Unternehmerischer Ansatz der Rechtsberatung – Deutsche Anwaltskanzlei verlangt Umdenken

„Mit der Darstellung der Rechtslage und einer „flotten“ Eintragung der Firma sehen sie dann ihre Beratungspflichten erfüllt. Aber dieser Ansatz ist falsch. Anwälte sind dazu da, umgekehrt nach klugen rechtlichen Lösungen für das jeweilige unternehmerische Vorhaben zu suchen!“

Diese Philosophie vertritt jedenfalls der in Bangkok ansässige deutsche Rechtsanwalt Dr. Gunter Denk, Partner der Kanzlei Sanet Legal (www.sanet-legal.com) in Thailand. Es reiche heute nicht mehr aus, dem Unternehmer anhand von Paragrafen zu erklären, was er zu tun oder zu unterlassen habe. Dies werde „Dr. Google“ in Zukunft vergleichbar und mit geringerem Kosten für den Mandanten leisten.

Entsprechend sollte nach der Überzeugung Denks auch das Umfeld einer Kanzlei aufgestellt sein. In einer auf Unternehmen ausgerichteten Kanzlei müsse es zur Selbstverständlichkeit werden, auch Kompetenz in Managementberatung, Personalwesen oder zum Beispiel in Marketing und Vertrieb zu erwerben und für Mandanten bereit zu stellen.

Eine Kanzlei müsse betriebliche Abläufe ebenso verstehen wie Marktmechanismen und Kundenerwartung der jeweiligen Branche des beratenen Unternehmens. Isolierte Rechtsberatung bleibe Stückwerk. So kann gerade im Ausland für die Rechts- und Betätigungsform eines Unternehmens entscheidend sein,

? ob nicht nur Waren, sondern auch Dienstleistung und Beratung angeboten werden sollen;

? ob nur selbst produzierte oder auch Handelswaren verkauft werden sollen;

? ob eine Lagerführung im Land oder eher der Verkauf über „Strecke“ direkt an dem Ausland an Kunden geplant bist;

? ob Industriebetriebe direkt oder über Großhändler beliefert werden sollen;

? ob auch „After-Sales-Service“ und Wartung Angeboten werden müssen.

Die Liste ließe sich laut Denk beliebig erweitern. Wer dies nicht erfrage und eine Struktur wähle, die dem Unternehmer später in einigen der genannten Aktivitäten rechtlich behindere, habe dem Mandanten einen „Bärendienst“ erwiesen.

Denk fordert, dass gerade bei Gründungen und Auslandsaktivitäten jede Beratung mit einer intensiven und verständigen Prüfung der betrieblichen Anforderungen an einen erfolgreichen Unternehmensauftritt beginnen müsse. Sanet Legal Limited arbeite daher stets eng mit den Management- und Marktberatern der Sanet Gruppe (www.sanet.eu) in Bangkok zusammen, um Unternehmern eine ganzheitliche Beratung bei ihren Plänen in Thailand und Südostasien zu bieten.