Schande zählt nicht – Gedanken über den menschlichen Egoismus

Es ist laut Stefan Matern recht erstaunlich, wie wenig sich Menschen über ihren Hang zum Egoismus, über ihre Willensfreiheit und ihr Potenzial zum Bösen bewusst sind (oder sein wollen). Der indische Jesuitenpater Anthony de Mello (1931-1987) hat radikale Thesen zur Natur des Menschen aufgestellt. Darauf aufbauend entwickelt der Autor sein eigenes Welt- und Menschenbild. Dieses ermöglicht, negative Emotionen wie Ärger, Wut oder Hass zu vermeiden und einen Weg zur Gelassenheit zu finden. Gelassenheit kann man sich jedoch nicht einfach verordnen. Man muss sie regelrecht erleben und die Auseinandersetzung mit de Mello ist für den Autor ein bedeutender Teil dieser Erlebung geworden.

Die Leser lernen in „Schande zählt nicht“ von Stefan Matern mehr über Anthony de Mello, aber vor allem dreht es sich in dem Buch um Themen wie Determinismus, Willensfreiheit und Gewalt, aber auch um Eigennutz und Altruismus. Die Leser erfahren darin, warum es wahre Nächstenliebe nicht wirklich gibt und warum man niemandem vertrauen kann. „Schande zählt nicht“ regt zum Mit- und Nachdenken an, und wird viele Leser auch nach der Lektüre nicht so schnell loslassen.

„Schande zählt nicht“ von Stefan Matern ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19044-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de