Schön/Weinberg: Kampfansage gegen den Missbrauch von Kindern

Die Länder müssen sich klarer zum Kinderschutz

bekennen

Am heutigen Mittwoch hat der Unabhängige Beauftragte für Fragen

des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) seine Arbeit im Ausschuss für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages

vorgestellt. Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, und der familienpolitische

Sprecher Marcus Weinberg:

Nadine Schön: „Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt und

fördert die Arbeit des Unabhängigen Beauftragten. Wir haben nicht nur

ein umfassendes Handlungskonzept für die Bekämpfung des sexuellen

Kindesmissbrauchs verabschiedet, sondern auch ganz konkret finanziell

geholfen: Auf unsere Initiative hin wurden im Bundeshaushalt 3,3

Millionen Euro für ein Modellprojekt zur mobilen Fachberatung im

ländlichen Raum bereitgestellt.

Ein weiteres Projekt haben wir angeschoben. Es rückt ein Problem

in den Fokus, das bislang in der öffentlichen Debatte nur eine

untergeordnete Rolle spielt: Sexuelle Übergriffe unter

Gleichaltrigen. Betroffene Kinder erleben Ohnmachtsgefühle und

schämen sich, sich nicht gegenüber Gleichaltrigen durchsetzen zu

können. Übergriffige Kinder laufen Gefahr, sich Übergriffigkeit

anzugewöhnen, wenn sie nicht aufgehalten werden. Beide Seiten

brauchen Hilfe. Daher wollen wir in einem Modellprojekt Methoden der

wirksamen Prävention von Peer-to-Peer-Gewalt erproben.“

Marcus Weinberg: „Kinderschutz kann nicht von der Bundespolitik

allein gesteuert werden. Die Länder müssen sich klarer zum Kampf

gegen sexuelle Gewalt an Kindern bekennen. Der UBSKM kritisiert

zurecht, dass immer noch zu wenige Schulen und

Kindertageseinrichtungen Schutzkonzepte haben. Die meisten

Bundesländer gehen nicht konsequent genug mit dem Thema um.

Familienrichter, Sachverständige, Verfahrensbeistände,

Jugendamtsmitarbeiter, Ärzte, Lehrer und Erzieher müssten in

Länderverantwortung viel intensiver geschult werden, damit sie

Missbrauch erkennen und vermeiden können. Es müssten

Qualitätsstandards bei der Fortbildung dieser Berufsgruppen etabliert

und durchgesetzt werden. Spezialisierte Fachberatungsstellen müssten

flächendeckend vorgehalten werden. Das alles passiert nicht oder viel

zu wenig. Daher wäre es wichtig, in den Ländern unabhängige

Beauftragte zur Bekämpfung sexuellen Missbrauchs einzusetzen, die das

Thema vorantreiben. In Sachen Schutz vor sexuellem Kindesmissbrauch

müssen die Länder ihre Hausaufgaben machen.“

