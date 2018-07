Schulterschluss zum Erhalt des Erfolgsmodells: GlücksSpirale und Destinatäre fordern effiziente Maßnahmen gegen illegale Schwarzlotterien (FOTO)

Insgesamt mehr als 2,1 Milliarden Euro an Fördergeldern: DieGlücksSpirale ist seit ihrer Gründung 1970 ein Erfolgsmodell zurUnterstützung des Gemeinwohls. „Schwarze Lotterien“ bedrohen diesesgemeinwohlorientierte Modell jedoch massiv. UnterstützteOrganisationen (Destinatäre) fordern deshalb in einer gemeinsamenErklärung effiziente Maßnahmen gegen das illegale Angebot vonProduktpiraten.

Aus den Erträgen der vom Deutschen Lotto- und Totoblock

veranstalteten Rentenlotterie gehen Zahlungen von jährlich insgesamt

rund 65 Millionen Euro an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB),

die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Bundesarbeitsgemeinschaft

der Freien Wohlfahrtspflege. Der vierte Teil der Fördersumme fließt

an Organisationen, die auf Länderebene in den Bereichen Natur- und

Umweltschutz, Suchtbekämpfung und Kirche gemeinnützig wertvolle

Arbeit leisten.

„Kommerzielle Anbieter mit Sitz im Ausland ohne deutsche

behördliche Erlaubnis bieten Schwarzlotterien über das Internet an“,

sagt Friederike Sturm, Präsidentin von LOTTO Bayern und

GlücksSpirale-Federführerin und erklärt: „Dem Spielinteressierten

wird suggeriert, dass er an dendeutschen Lotterien teilnimmt.

Tatsächlich aber wettet er auf den Ausgang der Ziehungsergebnisse

deutscher Lotterien der staatlichen lizenzierten

Lotteriegesellschaften, nimmt aber de facto nicht an dieser teil. Die

Erträge fließen den privaten Anteilseignern der Anbieter zu und

werden so dem Gemeinwohl entzogen.“

Diese Praxis, so Friederike Sturm, gefährde die funktionierende

Förderstruktur und damit auch deren Wirkung für die Allgemeinheit.

Das gemeinwohlorientierte Glücksspielmodell sei deshalb massiv

gefährdet.

Staatliche Lotterieanbieter und Destinatäre setzen sich deshalb

gemeinsam für den Erhalt des bewährten Fördermodells ein.

„Die Destinatäre der GlücksSpirale ziehen an einem Strang und

setzen sich in der Öffentlichkeit konsequent für den Erhalt des

gemeinwohlorientierten Lotteriemodells in Deutschland ein“, so

Friederike Sturm. „In Sportdeutschlands 90.000 Vereinen engagieren

sich acht Millionen Ehrenamtliche, die Unterstützung und Solidarität

verdienen. Die gemeinwohlorientierten Lotterien gehören zum Sport wie

der Platzwart oder die Übungsleiterin, sie produzieren nur Gewinner.

Die Schwarzlotterien dagegen entziehen unserer Gesellschaft Steuern

und stecken die Gewinne in die eigene Tasche, sie nützen Wenigen und

schaden Vielen“, erklärt DOSB-Chef Alfons Hörmann.

„Menschen zu unterstützen, die Hilfe brauchen oder die in Not

sind, ist die wichtigste Aufgabe der Freien Wohlfahrtspflege. Seit

1976 unterstützt uns die GlücksSpirale dabei mit insgesamt über 627

Millionen Euro“, streicht Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vizepräsident

der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege und

Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes – Gesamtverband e.

V., heraus.

Dr. Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung

Denkmalschutz, ergänzt: „Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz braucht

für ihre Projekte pro Jahr rund 22 Millionen Euro. Insgesamt hat die

Deutsche Stiftung Denkmalschutz von der GlücksSpirale seit 1991 über

480 Millionen Euroerhalten.“

Was die GlücksSpirale für ihre Destinatäre erwirtschaftet, zeigte

ihre positive Bilanz des ersten Halbjahres 2018. Sichere

Rentenzahlungen von 10.000 Euro – und das 20 Jahre lang – erhalten

drei GlücksSpirale-Spielteilnehmer.

„Ich freue mich mit allen Gewinnern, die sich ab sofort

GlücksSpirale-Rentner nennen dürfen“, zog Friederike Sturm ein

zufriedenes Fazit.

Je eine Rente fiel auf Spielaufträge aus Bayern,

Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Neben den Renten schüttete die

GlücksSpirale im laufenden Jahr bereits 44 Gewinne in Höhe von

jeweils 100.000 Euro aus.

Die Gesamtanzahl der Einzelgewinne zwischen zehn Euro (eine

richtige Endziffer) und dem Spitzengewinn (sieben richtige

Endziffern) lag bundesweit bei fast 2,7 Millionen. Insgesamt wurden

im ersten Halbjahr 2018 schon über 48 Millionen Euro an die

Spielteilnehmer ausgeschüttet.

Aus den Erträgen der GlücksSpirale des ersten Halbjahrs 2018

gehenbundesweit stattliche 30,6 Millionen Euro an die

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen

Olympischen Sportbund und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Der

vierte Teil der Fördersumme fließt an Organisationen, die auf

Länderebene in den Bereichen Natur- undUmweltschutz, Suchtbekämpfung

und Kirche gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten.

„Es ist schön, den Destinatären wieder mit einer stolzen

Fördersumme Projekte zu ermöglichen, die ansonsten gar nicht

realisierbar wären“, unterstreicht Friederike Sturm die Bedeutung der

finanziellen Zuwendungen.

Weiterführende Informationen zu den hier kritisierten schwarzen

