Schwäbische Zeitung: Reine Placebo-Politik – Leitartikel zu Antisemitismus

Die Union will einen Antrag im Bundestag

einbringen: „Wer jüdisches Leben in Deutschland ablehnt oder das

Existenzrecht Israels infrage stellt, kann keinen Platz in unserem

Land haben.“ Auf den ersten Blick ist so eine Initiative ein gutes

Signal, auf den zweiten Blick ein Beleg für Placebo-Politik.

Denn Antisemitismus muss auf allen Ebenen und bei allen

verschiedenen Gruppen, die in Deutschland leben, bekämpft werden.

Schon die häufig zu hörende Version vom „importierten Antisemitismus“

führt in die Irre. Wer etwas importieren muss, hat es nicht im

eigenen Land. Und wer behauptet, es gebe hierzulande keine

Antisemiten unter den rechten, linken oder eingebürgerten

Bundesbürgern, der hat eine verzerrte Wahrnehmung. Die Union lenkt

mit Formulierungen, die sich wahltaktisch gegen Araber, Türken und

Flüchtlinge richten, davon ab, dass es in der deutschen

Mehrheitsbevölkerung viele Menschen gibt, die widerwärtige

Ressentiments gegen Juden hegen.

Kurze Frage: Wie soll die Ausweisung von nichtdeutschen

Antisemiten funktionieren? Reicht ein Beitrag in einem sozialen

Medium, reicht die Anzeige von jemandem, der zufällig antisemitisches

Geschwätz auf der Straße wahrgenommen hat? Reicht ein Verdacht? Wenn

die Union hart gegen Juden- und Israelhasser vorgehen will, dann

sollte sie Gesetzeslücken bei antisemitischen Straftaten schließen

und mit Hartnäckigkeit die bestehenden Gesetze gegen alle Rassisten

anwenden. Noch besser wäre es allerdings, Männer wie den ungarischen

Regierungschef Viktor Orban nicht kritiklos zu umgarnen und ihn als

engen „Freund“ zu bezeichnen – wie jüngst bei der CSU-Winterklausur

in Kloster Seeon geschehen. Orban nutzt in obszöner Art und Weise die

dumpfen Gefühle zahlreicher seiner Landsleute. Zuletzt hat er den

jüdischen Milliardär George Soros mit den Worten und Bildern der

Antisemiten auf Plakaten verunglimpft. Den Hitler-Verbündeten Miklos

Horthy würdigte er als „Ausnahmestaatsmann“. Viel zu tun, für die,

die Antisemitismus ausmerzen wollen.

