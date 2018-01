Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Kommunalfinanzen

Es erscheint paradox: Während die

Steuereinnahmen des Staates immer neue Rekordhöhen erreichen, ächzen

viele Kommunen unter einer bleischweren Schuldenlast. Vor diesem

Hintergrund hat Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) Recht,

wenn er als Vorsitzender des NRW-Städtetags vom Land mehr Geld und

eine klare Finanzperspektive für die Kindertagesstätten fordert. Wer

mehr Qualität in den Kita will, meint damit in erster Linie mehr und

besser ausgebildetes Personal. Das kostet dann auch mehr Geld – und

zwar anders als beim Bau einer Kita nicht nur einmal, sondern Monat

für Monat.

Hier liegt das Kernproblem vieler Städte: Während einerseits viel

Geld auch vom Bund in kommunale Investitionsprogramme fließt, laufen

die wiederkehrenden Kosten davon. 1,1 Milliarden Euro Schulden hat

allein die Stadt Bielefeld, etwa die Hälfte davon als sogenannte

Kassenkredite, die mit dem Dispo auf dem privaten Girokonto

vergleichbar sind. Hier tickt eine Zeitbombe. Steigen die Zinsen auch

nur um einen Prozentpunkt, so sorgt das in Bielefeld allein bei

diesen Krediten für jährliche Zusatzkosten von fünf Millionen Euro.

Trotz des Konjunkturbooms hat Bielefeld zuletzt gerade einmal 1,7

Millionen Euro Überschuss im Etat 2016 erreicht. Eine Schuldentilgung

ist damit rechnerisch erst in mehr als 500 Jahren zu erwarten. So

lange wird selbst die schönste Rekordkonjunktur kaum anhalten.

Bielefeld ist kein Einzelfall. Auf mehr als 26 Milliarden Euro

summieren sich die Kassenkredite der NRW-Kommunen, wie

Städtetag-Geschäftsführer Helmut Dedy vorgerechnet hat. Dass Clausen

und Dedy sich ausgerechnet vor Beginn der Sondierungen über eine neue

Bundesregierung zu Wort melden, ist kein Zufall. Raus aus den

Schulden: Ohne Hilfe des Bundes wird das kaum funktionieren. Und ein

Programm zur Stärkung der Kommunen wäre sicherlich sowohl bei der

Union als auch bei der SPD konsensfähig.

Wie das gehen könnte, probiert Hessen gerade aus. Eine Art »Bad

Bank« des Landes soll dort in diesem Jahr den Großteil der kommunalen

Kassenkredite übernehmen. Im Gegenzug sollen die Kommunen künftig

weitgehend auf die Aufnahme neuer Dispo-Schulden verzichten. Kommen

dann wieder einmal schlechte Zeiten, geraten die Kommunen sofort

unter massiven Spardruck. Erst dann wird sich erweisen, ob das

Konzept aufgeht.

Notwendig ist eine Finanzreform, die dafür sorgt, dass die

Kommunen künftig nur noch das bezahlen müssen, was sie selbst

beschlossen haben. Im Gegenzug bekämen Bund und Land allerdings viel

stärkere Mitspracherechte. Auch das sollten diejenigen bedenken, die

nach Entschuldungsprogrammen rufen. Kommunale Selbstverwaltung

bedeutet eben immer auch kommunale Finanzverantwortung.

