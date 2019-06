Senat verweigert korrekte Umsetzung des Urteils für die „Saubere Luft“ in Berlin – Deutsche Umwelthilfe beantragt die Vollstreckung

Deutsche Umwelthilfe reicht angekündigten

Vollstreckungsantrag zur Umsetzung des Urteils für „Saubere Luft“ in

Berlin ein – Luftreinhalteplan des Senats kommt zu spät und kann

Einhaltung des Grenzwerts für Dieselabgasgift Stickstoffdioxid nicht

im gesamten Stadtgebiet sicherstellen

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat am Freitag, den 7. Juni, Antrag

auf Vollstreckungsmaßnahmen gegen das Land Berlin beim

Verwaltungsgericht (VG) Berlin eingereicht. Die DUH wirft dem

Berliner Senat vor, das von ihr erstrittene Urteil des VG Berlin vom

9. Oktober 2018 zur „Sauberen Luft“ in Berlin zu missachten.

Bis Ende März 2019 sollte der Senat einen neuen Luftreinhalteplan

für Berlin vorlegen, der alle erforderlichen Maßnahmen enthält, um

die Überschreitung des Grenzwerts für Stickstoffdioxid (NO2) von 40

µg/m³ schnellstmöglich zu beenden. Der Senat hat diesen

Luftreinhalteplan bisher nicht erlassen. Erst Mitte April gab die

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz den Entwurf

eines Luftreinhalteplans in die Öffentlichkeitsbeteiligung. Dieser

Entwurf wird nach Auffassung der DUH dem Urteil nicht gerecht und

kommt viel zu spät, um sicherzustellen, dass bis Ende 2019 in Berlin

flächendeckend der Grenzwert für das Dieselabgasgift NO2 eingehalten

wird.

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, stellt fest: „Der

Entwurf des Luftreinhalteplans ist nicht geeignet, den Berliner

Bürgern die ihnen zustehende –Saubere Luft– bis spätestens Ende 2019

zu gewährleisten. Ich appelliere an den Berliner Senat, diesen

unzureichenden Luftreinhalteplan sofort nachzubessern. Es ist

beschämend, wenn sich eine öffentliche Verwaltung nur durch

gerichtliche Vollstreckungsmaßnahmen dazu bringen lässt, ein

verbindliches Urteil umzusetzen.“

Die DUH beantragt vor dem VG Berlin die Androhung bzw. Verhängung

von angemessen Zwangsgeldern in Höhe von bis zu 10.000 Euro gegenüber

dem Senat. Dazu Rechtsanwalt Peter Kremer, der die DUH in dem

Verfahren vertritt: „Die Frage, ob das Verwaltungsgericht gegenüber

dem Senat auch schärfere Zwangsmaßnahmen ergreifen kann, wird gerade

in einem Verfahren im Zusammenhang mit dem Luftreinhalteplan München

vom Europäischen Gerichtshof geklärt. Der Senat wäre gut beraten, das

Urteil nunmehr umgehend und vollständig umzusetzen.“

Konkret moniert die DUH in dem Vollstreckungsantrag folgende

Punkte:

Der Senat kommt seiner Verpflichtung aus dem Urteil schon deshalb

nicht nach, weil er die vom Gericht gesetzte Frist nicht eingehalten

hat und damit den Berlinern weiter die mit Dieselabgasen belastete

Luft über dem gesetzlich erlaubten Grenzwert zumutet.

Der Senat berücksichtigt mehrere von ihm selbst festgestellte

Grenzwertüberschreitungen nicht, unter anderem in den Straßen Alt

Friedrichsfelde, Berliner Allee, Buschkrugallee, Hermannplatz,

Landsberger Allee und Michael-Brückner-Straße sowie an der

Stadtautobahn im Bereich des Autobahndreiecks Charlottenburg. Der

Senat ist jedoch verpflichtet, im gesamten Stadtgebiet für saubere

Luft zu sorgen.

Der Senat kündigt im Entwurf des Luftreinhalteplans eine

Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung als NO2-Minderungsmaßahme an.

Die DUH begrüßt und unterstützt Parkraumbewirtschaftungen

grundsätzlich, bezweifelt aber, dass die Maßnahme rechtzeitig und

umfassend umgesetzt wird. Dazu müssten die Flächen mit

Parkraumbewirtschaftung in maximal eineinhalb Jahren innerhalb des

S-Bahn-Rings verdoppelt werden. Der Senat ist hierfür auf die

Zusammenarbeit mit den Bezirken angewiesen. Ob die Bezirke bereit

sind, dies wie geplant umzusetzen, und ob sie über die dafür

erforderlichen Kapazitäten verfügen, bleibt im Luftreinhalteplan

außerdem offen.

Die DUH kritisiert zudem die zu wenigen und ausnahmslos

streckenbezogen geplanten Diesel-Durchfahrverbote als weitgehend

unwirksam. Die Dieselfahrverbote sind auf weitere Strecken oder

idealerweise eine Diesel-Fahrverbotszone im Bereich des S-Bahnrings

auszudehnen. Dies verhindert Ausweichverkehre und schafft Anreize,

dass die besonders schmutzigen Diesel-Fahrzeuge der Abgasstufe Euro

5+6 mit einer neuen Abgasanlage im Rahmen eines Hardware-Updates

nachgerüstet werden.

Laut Entwurf des Luftreinhalteplans soll für die Einhaltung des

NO2-Grenzwerts auf 59 Straßenabschnitten Tempo 30 angeordnet werden.

Das Gericht hatte im Oktober 2018 den Senat dazu verurteilt, die

Minderungswirkung von Tempo 30 für Stickoxide auf diesen

Tempo-30-Abschnitten zu überwachen. Der Luftreinhalteplan enthält

keine solchen Überwachungsmaßnahmen. Hinzu kommt, dass die

Tempo-30-Strecken teilweise sehr kurz sind. Dementsprechend ist davon

auszugehen, dass sie wenig beachtet werden und damit kaum den

erforderlichen Effekt nach sich ziehen.

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell