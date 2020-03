Signal für Menschenrechte: / Sofortiges Aufnahmeprogramm für schutzbedürftige Flüchtlinge aus Griechenland

Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes fordert

angesichts der katastrophalen Situation der Flüchtlinge in Griechenland und an

den Landgrenzen zur Türkei die Bundesregierung auf, ein sofortiges humanitäres

Aufnahmeprogramm zu starten. Ferner muss die Bundesregierung darauf dringen,

dass sich möglichst viele EU-Mitglieder diesem Aufnahmeprogramm anschließen.

“In den ursprünglich als Hotspots zur Durchführung von Asylverfahren geplanten

Aufnahmelagern der ostägäischen Inseln befinden sich nach Angaben der Regierung

Griechenlands rund 42.000 Flüchtlinge, davon etwa die Hälfte Minderjährige”, so

Birte Kötter, Vorstand Kommunikation von terre des hommes. Die Camps sind

hoffnungslos überbelegt, die hygienischen Verhältnisse spotten jeder

Beschreibung. Es gibt nicht genug zu essen, die Strom- und Wasserversorgung

funktioniert kaum, viele schwer traumatisierte Kinder leben ungeschützt unter

aufgeweichten Zeltplanen.

“Anstatt den schäbigen EU-Türkei-Deal fortzusetzen und die EU-Grenzen gewaltsam

gegen Menschen auf der Flucht abzuschotten, muss die Bundesregierung die

Initiative ergreifen. Deutschland darf nicht darauf warten, dass sich alle 27

EU-Mitgliedsstaaten auf ein einheitliches Vorgehen einigen. Wir müssen jetzt ein

Signal für die Einhaltung der Menschenrechte setzen und in einem ersten Schritt

5.000 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aufnehmen. Diese Haltung würde in

vielen deutschen Städten und Kommunen, in denen Menschen bereit sind,

Flüchtlinge aufzunehmen und zu betreuen, als überfälliges humanitäres Signal

verstanden”, so Birte Kötter.

Pressekontakt:

Für Rückfragen und Interviews: Wolf-Christian Ramm, Tel. 05 41 / 71

01-158, E-Mail: c.ramm@tdh.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9646/4537174

OTS: terre des hommes Deutschland e.V.

Original-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell