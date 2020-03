Lieberknecht rechnet mit CDU-Stimmen für Ramelow

Die ehemalige Ministerpräsidentin von Thüringen, Christine

Lieberknecht (CDU), geht davon aus, dass der Kandidat der Linken, Bodo Ramelow,

auch mit Stimmen aus der CDU zum Ministerpräsidenten gewählt wird.

Im Inforadio vom rbb sagte Lieberknecht am Mittwoch: “Die CDU hat ja eine

Aussage getroffen, dass sie Bodo Ramelow nicht als Fraktion wählen würde. Das

ersetzt aber nicht das Votum eines jeden einzelnen Abgeordneten, der nach der

Thüringer Landesverfassung und auch in der Wahlkabine allein seinem Gewissen

verpflichtet ist. Und ich schließe mal nicht aus, dass einzelne Abgeordnete dann

doch sagen, sicher, Bodo Ramelow ist nicht unser Wunschkandidat, aber die

Situation ist so, wie sie ist – verfahren genug über die ganzen letzten Monate –

und wir geben ihm doch unsere Stimme, so dass er am Ende auf 46 Stimmen kommen

könnte. Ich fände das jedenfalls das klügste Szenario.”

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Inforadio

Chef/Chefin vom Dienst

Tel.: 030 – 97993 – 37400

Mail: info@inforadio.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4537148

OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell