Söder zündet eine Stinkbombe

von Eva Quadbeck

Unter Parteichef Markus Söder kehrt die CSU zu einem Selbstbewusstsein und einer

Machtkonzentration in München zurück, wie es sie viele Jahre nicht mehr gegeben

hat. Da hat der bayerische Ministerpräsident tatsächlich die Chuzpe, eine

Kabinettsumbildung zu fordern und vor allem auf die Schwesterpartei CDU zu

zielen. Derweil bekommen sämtliche CSU-Minister in der bayerischen Bevölkerung

schlechte Werte, und Verkehrsminister Andreas Scheuer hätte angesichts des

Debakels um die Maut schon längst zurücktreten müssen. Aber es war schon immer

eine Stärke der CSU, nach dem Motto zu verfahren: Angriff ist die beste

Verteidigung. Seine kleine Stinkbombe platziert Söder zeitlich äußerst

geschickt. Zum Auftakt des neuen Jahres sind die Parteiführungen von CDU und SPD

nach einem aufreibenden Jahr 2019 noch nicht gut sortiert. Ihnen fehlen auch die

Kraft, das Selbstbewusstsein und die strategische Ausrichtung, den Angriff aus

Bayern einfach abzuschmettern. So blieb er am Sonntag unbeantwortet stehen und

offenbart die Schwäche von CDU und SPD. Söder hat mit seiner Forderung nach

einer Kabinettsumbildung dem Koalitionspartner und der Schwesterpartei

ordentlich einen eingeschenkt. Am Ende kann sich die Forderung aber als Bumerang

erweisen. Die Sozialdemokraten haben wirklich viele Probleme - ihre

Ministerriege gehört aber nicht dazu. Bei der CDU sieht das anders aus.

Insbesondere Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Bildungsministerin Anja

Karliczek sind angezählt. Ihre Performance ist aber immer noch weitaus besser

als die von Verkehrsminister Andreas Scheuer. Wenn tatsächlich Minister

ausgetauscht werden sollten, dann kann Scheuer nicht bleiben.

