Grüner Umbau als Chance für Deutschland

von Reinhard Kowalewsky

Die Pläne der NRW-Industrie zur Senkung des CO2-Ausstoßes zeigen, wohin die

Reise für Europa und die Welt gehen sollte: Durch eine grüne Investitionswelle

lassen sich neue Jobs schaffen. Die drohende Klimakatastrophe lässt sich durch

bessere Technologien und eine effizientere Nutzung von Energie abwenden.

Allerdings muss die Politik die richtigen Vorgaben machen: Notwendig sind

langfristige Fahrpläne, um den Ausstoß von CO2 auf Dauer stark zu bepreisen.

Dabei darf die Belastung am Anfang gerne niedrig sein, entscheidend ist die

Perspektive: Wer 2021 ein Auto, eine Heizung oder Industrieanlage kauft, sollte

wissen, wie hoch die Belastung 2030 für CO2 sein wird. Dann wird er grüne

Technik bevorzugen, dann wird die Industrie zig Milliarden Euro in die

Entwicklung neuer Technologien stecken. Deutschland und die EU müssen

durchsetzen, dass CO2-Dumping auf globaler Ebene verhindert wird. Die EU wird

Einfuhrzölle auf Produkte einführen müssen, die nur wettbewerbsfähig sind, weil

deren Produzenten keine CO2-Abgaben zahlen. Das wäre eine Abkehr vom Ziel des

immer offeneren Welthandels, würde aber die hiesige Wirtschaft indirekt beim

grünen Umbau schützen und wäre der einzige Weg, um Länder wie Brasilien zu einer

ökologischeren Wirtschaftsweise zu zwingen. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

sollten groß denken: Viele Experten schlagen vor, Wasserstoff mit

Solarkraftanlagen in Afrika oder Windkraft auf der Nordsee herzustellen. Mit

grünem Strom ließe sich synthetisches Kerosin herstellen, bei entsprechender

Förderung und bei CO2-Bepreisung von Flügen könnte die grüne Technik sich

durchsetzen. Europa sollte ein Netz von Hochgeschwindigkeitszügen erhalten. Und

dann sollte Deutschland die Nord-Süd-Trassen fertigstellen, um grünen Strom von

der Nordsee nach Bayern zu leiten. Es gibt viel zu tun.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4484065

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell