Söders Foulspiel

Sollte seine Forderung wirklich auf Minister der CDU oder gar

der SPD abzielen, wäre das ein böses Foul. Auch Söder würde sich verbitten, wenn

Christdemokratin Annegret Kramp-Karrenbauer oder die Sozialdemokraten Norbert

Walter-Borjans und Saskia Esken die Ablösung von Verkehrsminister Andreas

Scheuer fordern würden, für die es nach dem Maut-Debakel wahrlich gute Gründe

geben würde. Doch ihm stärkt Söder demonstrativ den Rücken. In den vergangenen

Monaten hat sich der Ministerpräsident bemüht, die Querelen mit der

Schwesterpartei zu überwinden, nun aber setzt er die CDU unter Druck. Auch mit

dem, was die CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon besprechen und

beschließen will.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122668/4484060

OTS: Straubinger Tagblatt

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell