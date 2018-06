Kindernothilfe-Jahresbilanz 2017: Kindesschutz ist weltweit zentrale Herausforderung

Der Schutz von Mädchen und Jungen gerade in

schwierigen Lebenssituationen bleibt eine der wichtigsten Aufgaben

der Kindernothilfe. „Wenn Kinder Hunger leiden, auf der Flucht sind,

missbraucht werden oder schwer schuften müssen, brauchen sie

vertrauensvolle Hilfe an ihrer Seite“, sagt Katrin Weidemann,

Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe, bei der Vorstellung der

Bilanz 2017. Die Kindernothilfe erreichte im vergangenen Jahr über

die Arbeit mit lokalen Partnerorganisationen rund 1,9 Millionen

Kinder – darunter auch viele geflüchtete Rohingya in Bangladesch und

syrische Kinder, die mit ihren Familien in den Libanon flüchten

mussten.

Für die Förderung und den Schutz der Mädchen und Jungen in

insgesamt 33 Ländern standen der Kindernothilfe 2017 mehr als 68

Millionen Euro (Vorjahr: 60,5 Mio. Euro) zur Verfügung. „Jedes Kind

hat das Recht auf eine Kindheit. Dafür machen wir uns seit fast 60

Jahren stark. Dank der Unterstützung vieler Spenderinnen und Spender

können wir unsere weltweite Arbeit im kommenden Jahr weiter

ausbauen“, erklärt Katrin Weidemann.

In vielen Ländern müssen Mädchen und Jungen viel zu hart arbeiten,

werden aufgrund ihrer Herkunft, einer Behinderung oder ihres

Geschlechts ausgegrenzt. Auch in Deutschland erleiden viele Kinder

täglich Gewalt und Misshandlungen. „Wir haben daher unser Angebot an

Kindesschutz-Schulungen und Beratungsleistungen auf Deutschland

ausgeweitet und die Nachfrage zeigt, dass dieser Schritt richtig

war.“

Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in

Europa unterstützt die Kindernothilfe benachteiligte Mädchen und

Jungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtes

Leben. Zurzeit schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe rund

1,9 Millionen Kinder und ihre Familien und Gemeinschaften in

insgesamt 33 Ländern weltweit und leistet Humanitäre Hilfe.

Bilder zum Download finden Sie auf unserer Homepage:

www.kindernothilfe.de

Pressekontakt:

Angelika Böhling, Pressesprecherin

Angelika.Boehling@Kindernothilfe.de

Telefon: 0203.7789-230; mobil: 0178.8808013

Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell