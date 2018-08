Spahn fordert andere Streitkultur / CDU-Politiker kritisiert Psycho-Noten und Gut-Böse-Schema / „Kopfschütteln“ auch über Debattenstil in eigenen Reihen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht die

Debattenkultur in Deutschland auf einem Tiefpunkt. „Unsere

öffentlichen Debatten haben gerade etwas zutiefst Unbefriedigendes.

Und auch Unkonstruktives“, schreibt der CDU-Politiker in einem

Gastbeitrag für die taz (Mittwoch). Wichtige Sachdebatten würden

durch „aggressive Vergabe von Haltungs-, Stil- und Sympathienoten, ja

sogar Psycho-Noten“ vernebelt. Es sei nicht demokratisch, jede

Meinungsäußerung mit „gut“ oder „böse“ zu bewerten.

Der Politiker steht selbst immer wieder in der Kritik für seine

Beiträge etwa zur Situation von Hartz IV-Empfängern. Als Beispiele

nannte er nun den Streit um den Fußballer Mesut Özil oder die

Diskussion um einen Artikel zur Seenotrettung in der Wochenzeitung

„Die Zeit“. Spahn, der Mitglied des CDU-Präsidiums ist, kritisierte

auch den Debattenstil innerhalb der Union: „Sicherlich bin ich nicht

der einzige, der die Debatten der vergangenen Wochen mit

Kopfschütteln verfolgt hat – auch in den eigenen Reihen.“

In dem taz-Beitrag macht Spahn einen Forderungskatalog mit fünf

Punkten auf. Unter anderem verlangt er Gelassenheit, die Prüfung von

Vorschlägen auf ihren sachlichen Gehalt, Respekt für Kontrahenten und

Zurückhaltung im Umgang mit großen Begriffen wie „die Mitte“ oder

„die Moral“. „Unsere Debatten müssen mutiger und

wirklichkeitsgesättigter werden, gern auch robuster.“

