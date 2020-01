SPD-Chef Walter-Borjans will Wohlhabende mehr in Rentenversicherung einzahlen lassen

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat eine neue

Finanzierungsgrundlage für die Rentenversicherung gefordert, die ein “Altwerden

in Würde” auch in 20 bis 30 Jahren absichern soll. “Wenn das nicht zu

unerschwinglichen Sozialabgaben im Arbeitsleben führen soll, muss die

Abgabenlast gerechter verteilt werden”, sagte Walter-Borjans der Düsseldorfer

“Rheinischen Post” (Dienstag). Er schlug als Lösung höhere Beiträge für

Gutverdiener vor: “Die Deckelung für hohe Einkommen gehört genauso auf den

Prüfstand wie die Einbeziehung der zunehmenden Einkünfte aus Kapital”, sagte der

SPD-Chef. Er fügte hinzu: “Nicht zuletzt wird der demografische Wandel dazu

führen, dass das Rentensystem stärker als bisher aus Steuermitteln finanziert

werden muss”, sagte Walter-Borjans. Umso wichtiger sei es, dass global agierende

Konzerne sich angemessen an den Steuern hierzulande beteiligten.” Für eine

Stärkung er gesetzlichen Rente sprach sich auch DGB-Vorstandsmitglied Annelie

Buntenbach aus, die zugleich Mitglied der Rentenkommission ist, die in dieser

Woche erneut tagen wird. “Die vergangenen 20 Jahre belegen, dass man privat

nicht den Lücken hinterher sparen kann, die in der gesetzlichen Rente gerissen

worden sind, erst recht nicht, wenn das Einkommen niedrig ist”, sagte

DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach der “Rheinischen Post”. Statt den

Menschen privat immer höhere Vorsorgekosten aufzuhalsen, müsse der Dreh- und

Angelpunkt die Stärkung der gesetzlichen Rente sein, sagte die Gewerkschafterin.

Hier seien die allermeisten Menschen versichert und die Arbeitgeber zahlten

immer die Hälfte des Beitrags.

