SPD-Politiker Castellucci bezeichnet SeehofersÄußerung zu Migration als „fahrlässig“

Der Sprecher für Migration und Integration in der

SPD-Bundestagsfraktion, Lars Castellucci, hat Bundesinnenminister

Horst Seehofer (CSU) scharf kritisiert.

Seehofers Äußerung, die Migration sei die „Mutter aller Probleme“,

sei fahrlässig, sagte Castellucci am Donnerstag im Inforadio vom rbb.

„Der Innenminister ist auch für Integration zuständig. Wir müssen

Politik für alle Menschen machen in diesem Land. Wir müssen die

Menschen rechtsstaatlich gleich behandeln. Jeder ist in diesem Land

vor dem Gesetz gleich. Und wer sich hier anständig verhält (…),

soll hier auch nicht diffamiert werden und mit Leuten, die schwere

Verbrechen begehen, in einen Topf geschmissen werden.“

Castellucci warf Seehofer vor, Extremisten zu stärken: „Ich

glaube, das ist eine der Aussagen, die in den bayerischen

Landtagswahlkampf hineingeworfen werden und die bestätigen die Leute,

die das eh schon denken.“ Das sei Wasser auf die Mühlen „von den

Parteien, die hier eher die Probleme schüren.“

