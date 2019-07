sportwetten.de generiert 24.000 EUR für den „Hand-in-Hand-Cup“ (FOTO)

Die sportwetten.de GmbH hat gemeinsam mit dem größtenFußball-Charity-Turnier Nordrhein-Westfalens 24.000 EUR Spendengeldergeneriert. Die Veranstaltung, die mehr als 1.500 Zuschauer nachKempen-Tönisberg zog und ausschließlich dem guten Zweck dient, warein voller Erfolg. Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann, derWerbebotschafter von sportwetten.de, verbrachte den gesamten Tag aufdem Gelände und spielte sogar selbst im eigens von sportwetten.degestellten Hobby-Team mit.

Die 17. Auflage des Charity-Events, das dieses Jahr am 15. Juni

2019 mit 24 Hobbymannschaften Geld für den guten Zweck gesammelt hat,

kann sich im nationalen Vergleich mit anderen Charity-Veranstaltungen

durchaus sehen lassen. Prominenter Besuch, 1.500 Zuschauer und 24.000

EUR Spendengelder für die Kinderkrebshilfe Krefeld sprechen für sich.

sportwetten.de hat sich hierbei als langfristiger Charity-Partner des

Events verpflichtet. In den vergangenen Jahren bestand bereits eine

Kooperation mit der Muttergesellschaft, der pferdewetten.de AG. Seit

letztem Jahr tritt sportwetten.de in die Fußstapfen des Vorreiters.

Sascha van Treel, Creative Director sportwetten.de GmbH: „Wir sind

mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Wichtig war, so viele

Spendengelder wie möglich zu sammeln. Es dient in jedem Jahr einer

guten Sache – und das ist, was zählt. Der Hand in Hand Cup war ein

wichtiger Meilenstein und wir freuen uns bereits jetzt auf das

nächste Jahr, in dem wir uns erneut hohe Ziele setzen werden.“

Über sportwetten.de:

Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten

pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mit

Cashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacher

zusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt man

im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich – bei aller

Seriosität – durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung

vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von

Alemannia Aachen, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft

(DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und

der Basketball Bundesliga (BBL).

