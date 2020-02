Statement zur Tarifkommissionssitzung der IG Metall Bayern

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer des vbm – Verband der

Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V.:

“Wir begrüßen, dass die IG Metall Bayern die schwierige wirtschaftliche Lage in

der Metall- und Elektroindustrie anerkennt und die Gespräche über das Moratorium

(Stillhalteabkommen) im Rahmen vorgezogener Tarif-Verhandlungen führen will. Es

ist ein positives Signal, dass die IG Metall vorerst drauf verzichtet, einen

Beschluss mit konkreten Forderungen zur anlaufenden Tarifrunde zu fassen.

Die Kaufkraft und damit die Binnenkonjunktur können nicht nachhaltig wie von der

IG Metall gefordert durch Lohnsteigerungen gestärkt werden. Dies gelingt durch

starke, investitionsfähige Unternehmen, die Arbeitsplätze am Standort sichern.

Wir haben es neben einer konjunkturellen Krise und sinkender

Wettbewerbsfähigkeit zeitgleich auch mit einem tiefgreifenden strukturellen

Wandel zu tun. Dieser muss von den Unternehmen bewältigt werden. Das gilt

insbesondere in der Automobil- und Zuliefererindustrie, vor allem durch die

Veränderungen am Antriebsstrang. Aber auch die Digitalisierung hat immer

stärkere Auswirkungen auf die Unternehmen.

In Zeiten sinkender internationaler Wettbewerbsfähigkeit der M+E Industrie

brauchen wir tarifvertraglichen Handlungsspielraum. Unsere Unternehmen müssen

investieren und benötigen ausreichend finanzielle Spielräume. Sie brauchen

deshalb Sicherheit, um langfristig planen zu können. Die Flächentarifverträge

müssen den Unternehmen Luft zum Atmen lassen und sie müssen mittelstandsgerecht

sein.

Die Vorstellung der Arbeitgeber im Süden:

1. vbm und Südwestmetall sagen Ja zu einem echten

Belastungs-Moratorium (Stillhalteabkommen) als langfristigem

Commitment zwischen den Metall- und Elektroarbeitgeberverbänden

und der IG Metall mit einer Laufzeit von mindestens fünf

Jahren.

2. vbm und Südwestmetall sagen Ja zu betrieblichen Möglichkeiten

der Beschäftigungssicherung, eine Unternehmenssicherung ist

jedoch Grundvoraussetzung für wettbewerbssichere und

zukunftsfähige M+E-Unternehmen in Deutschland.

3. Es ist und bleibt unternehmerische Aufgabe, den Wandel und

damit Innovationen und zukünftige Geschäftsmodelle zu

gestalten. Dabei werden wir die Arbeitnehmervertreter im Rahmen

der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen selbstverständlich

mitnehmen.

4. vbm und Südwestmetall setzen mit einem fixen Gesamtprozentsatz

möglicher Entgeltbestandteile in einem fünfjährigen Moratorium

darauf, die konjunkturell schwierige Lage betriebsindividuell

zu meistern und den laufenden Transformationsprozess vor Ort zu

gestalten.

5. Die schwierige Gesamtsituation der M+E-Industrie in Deutschland

mit unterschiedlichen Ursachen und Ausprägungen fordert

geradezu dazu auf, nicht auf einheitliche Detail-Regelungen zu

setzen, sondern betriebsindividuelle Lösungsansätze vor Ort zu

ermöglichen.

6. Wichtig ist und bleibt es, alle Mitarbeiter in einem

Unternehmen fair und gerecht zu behandeln und nicht durch

Extrazuwendungen für Gewerkschaftsmitglieder zu verunsichern

und damit den Betriebsfrieden zu gefährden.

Pressekontakt:

Robert Seidl, Tel. 089-551 78-203, E-Mail: robert.seidl@ibw-bayern.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58439/4525915

OTS: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft

Original-Content von: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell