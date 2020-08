Steigerung der Lebensqualität steht für TransCare in der Versorgung der Patienten an erster Stelle

Wenn eine Pflege zu Hause oder in einer speziellen Einrichtung nötig wird, fürchten viele Patienten eine Einschränkung ihrer Lebensqualität. Die Abhängigkeit gegenüber fremdem Pflegepersonal oder den eigenen Angehörigen, das Angewiesensein auf Hilfe in vielen Lebensbereichen und die Erkenntnis, nicht mehr alles allein erledigen zu können: Das sind Ängste, mit denen die Patienten zu kämpfen haben. Die TransCare Service GmbH als überregional tätiges Homecare-Unternehmen legt daher besonders hohen Wert darauf, ihren Patienten diese Ängste zu nehmen und sie individuell zu betreuen.

Umfassende Betreuung für eine hohe Lebensqualität

Um eine hohe Lebensqualität der Patienten sicherzustellen, verfolgt TransCare die Strategie einer Therapiefeld-übergreifenden Betrachtung aller Pflegemaßnahmen. Das examinierte Pflegepersonal ist in allen wichtigen Therapiefeldern wie Rehatechnik, Wundversorgung, Medizintechnik oder Kontinenzversorgung geschult und kann die Patienten umfassend im gesamten Therapieverlauf betreuen. Bei den regelmäßig stattfindenden Besuchsterminen werden Maßnahmen dokumentiert. Auch das Rezeptmanagement, eine individuelle Versorgung mit Hilfsmitteln sowie feste Ansprechpartner gehören zu den bewährten Dienstleistungen im Rahmen der Patientenversorgung.

Pflegepersonal als Ansprechpartner für Patienten und Angehörige

Doch nicht nur die Sicherstellung einer hohen Lebensqualität für die Patienten steht bei TransCare im Vordergrund. Auch die Angehörigen werden berücksichtigt – etwa, indem sie über Zustand und Therapieverlauf ihrer pflegebedürftigen Familienmitglieder informiert werden. Im Rahmen des Notdienstes können sich Angehörige und Patienten an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr auf den Service von TransCare verlassen. Zur Absicherung der Kostenübernahme ist TransCare Vertragspartner sämtlicher Krankenkassen und übernimmt alle Formalitäten von der Beantragung der notwendigen Produkte bis hin zur Organisation der Abrechnung mit den Kostenträgern. So können sich die Patienten ganz auf ihre Genesung konzentrieren und müssen sich nicht mit bürokratischen Formalitäten befassen.

Über die TransCare Service GmbH

Die TransCare Service GmbH ist ein überregionales Homecare-Unternehmen, das Patienten im ambulanten Bereich mit medizinischen Hilfsmitteln ausstattet. In enger Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen ermöglicht TransCare eine umfassende Komplettversorgung in verschiedenen Therapiefeldern. Als Bindeglied zwischen medizinischen Einrichtungen und Patienten erleichtert TransCare die Zusammenarbeit im Behandlungsprozess und sorgt damit nicht nur beim Patienten für Sicherheit und Vertrauen.

Pressekontakt:

TransCare Service GmbH

Breslauer Straße 60

D-56566 Neuwied

Tel: +49 2631 / 92 55 0

Fax: +49 2631 / 92 55 15

E-Mail: info@transcare-service.de

Internet: https://www.transcare-service.de/

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133963/4684107

OTS: TransCare Service GmbH

Original-Content von: TransCare Service GmbH, übermittelt durch news aktuell