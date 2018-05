Stellungnahme zu den Medienberichtenüber angebliche „Problempatienten“ in einem Deggendorfer Asylbewerberzentrum

Über angeblich aggressiv und „frech und fordernd“

auftretende Asylbewerber berichtete ein in einem sogenannten

Transitzentrum im niederbayrischen Deggendorf tätiger Arzt in der

vergangenen Ausgabe der „Zeit“. Auf Grund dessen wolle er seinen

Vertrag nicht verlängern, erklärte der Mann anonym. Die Geschichte,

in der ausschließlich der Arzt zu Wort kommt, wurde von zahlreichen

anderen Medien aufgenommen und auch Ärzte der Welt wurde mehrfach um

Stellungnahme gebeten. Daher möchten wir uns hier noch einmal

ausführlicher äußern.

Sowohl in den Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende, wo Ärzte

der Welt von 2015 bis Mitte 2017 aktiv war, als auch in unseren

Anlaufstellen in München, Berlin, Hamburg und Stuttgart, wo wir auch

immer wieder Patient(inn)en mit Fluchthintergrund behandeln, haben

wir derartige Erfahrungen, wie der Arzt aus Deggendorf sie schildert,

nicht gemacht. Weder können wir von einem „Medizintourismus“

berichten, noch von überzogenen Forderungen oder besonders schlechtem

Benehmen. Auch unsere rund 120 ehrenamtlichen Ärzt(inn)en allein in

München haben so etwas nicht erlebt. Wie unter Deutschen gibt es

sicher auch unter Asylbewerbern unhöfliche Patient(inn)en. Doch zu

unterstellen, dass eine Gruppe allein wegen ihrer Herkunft zu

besonders anmaßendem Auftreten neigt, ist eine gefährliche

Verallgemeinerung.

Die Anschuldigung, dass Menschen Asyl beantragen, um sich

medizinische Luxusbehandlungen zu erschleichen, erübrigt sich schon

dadurch, dass laut Gesetz Asylbewerbern in den ersten 15 Monaten nur

Leistungen unter dem Niveau der gesetzlichen Krankenkassen zustehen.

„Die überwiegende Mehrheit unserer Klienten hat Schlimmes

durchgemacht. Sie sind keine Bittsteller, sondern haben wie jeder

andere Mensch ein Grundrecht auf angemessene Gesundheitsversorgung“,

sagt Ärzte der Welt-Direktor François de Keersmaeker. „Deutschland

hat sich in verschiedenen internationalen Abkommen dazu verpflichtet,

dieses Recht zu gewährleisten. Besondere Dankbarkeit fordern wir

daher weder ein, noch erleben unsere ehrenamtlichen Ärzte einen

Mangel daran.“

