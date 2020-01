Stephan Brandner: Eine Milliarde für den Deutschen Bundestag: “Reform zwingend erforderlich!”

In diesem Jahr wird der Deutsche Bundestag erstmals Kosten in

Höhe von mehr als einer Milliarde Euro verursachen. Das beklagt auch der

Deutsche Steuerzahlerbund, der auf eine Reform des Wahlrechts drängt. Derzeit

sitzen 709 Abgeordnete in dem deutschen Parlament. Käme es angesichts aktueller

Umfrageergebnisse zu einer Wahl, würde der Bundestag mit bis zu 800 Sitzen

nochmals deutlich größer werden; die AfD käme auf rund 130 Sitze. Vorsorglich

wurde durch die Verwaltung des Bundestags bereits beim zuständigen Bauamt in

Berlin eine Genehmigung zum Aufbau von Containern beantragt, um nötigenfalls in

der nächsten Legislaturperiode auch mehr als 800 Abgeordnete und ihre

Mitarbeiter unterbringen zu können.

Stephan Brandner, stellvertretender Bundesvorsitzender der Alternative für

Deutschland (AfD), macht deutlich, dass eine Reform zwar dringend notwendig ist,

aber von den Altparteien mit allen Mitteln verhindert wird: “Wer sägt schon am

eigenen Stuhl?” Die Altparteien seien, so Brandner, “nicht bereit auf ihre

Pfründe zu verzichten und blähen seit Jahren den Bundestag und dessen Verwaltung

mit rund 3.000 hochbezahlten Beamten und Angestellten auf.” Wenn gerade

diejenigen Parteien, die – noch – viele Direktmandate gewinnen, eine

Verringerung der Direktwahlkreise ablehnten, so sei klar, dass es ihnen nicht um

das Wohl des Landes und das Geld der Bürger, sondern schlicht um die eigenen

Pöstchen ginge. Einzig die AfD hatte einen Vorschlag unterbreitet, der den

Bundestag merklich verkleinern und Überhang- und Ausgleichsmandate ausschließen

würde: “Wir fürchten nicht um unsere Stühle im Bundestag, wir wollen ein

arbeitsfähiges Parlament, das dem Bürger nicht mehr als nötig auf der Tasche

liegt. Mit dieser Intention sind wir offensichtlich leider allein”, schließt

Brandner ab.

Pressekontakt:

Alternative für Deutschland

Bundesgeschäftsstelle

Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Telefon: 030 220 5696 50

E-Mail: presse@afd.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4500308

OTS: AfD – Alternative für Deutschland

Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell