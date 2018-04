Syrien: Internationale Gemeinschaft muss Engagement für Zivilbevölkerung erhöhen

Statement zu Syrienkonferenz in Brüssel:

Auswirkungen des Krieges weiterhin im gesamten Land spürbar – Bedarf

an humanitärer Hilfe immens

Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen

Caritasverbandes, fordert die internationale Gemeinschaft zum Beginn

der Syrien-Konferenz von UN und EU in Brüssel auf, der

Zivilbevölkerung in Syrien besser zur Seite zu stehen.

„Einerseits muss sie darauf drängen, dass humanitäre Hilfe im

gesamten Land geleistet werden kann. Andererseits muss sie in

kommenden kriegerischen Auseinandersetzungen, von denen leider

ausgegangen werden muss, auf einen stärkeren Schutz der

Zivilbevölkerung pochen“, erklärte Caritas-Präsident Neher am

Dienstag in Freiburg.

Neher betonte zudem, es sei ein Mythos, dass nur in einzelnen

Teilen des Landes Not herrsche. „Die Wirtschaft liegt am Boden und

große Teile der Infrastruktur, vor allem in den Städten, sind

zerstört. Solange es keine Arbeit für die Menschen gibt, solange der

Wiederaufbau auf sich warten lässt und die Kämpfe weitergehen, werden

sie auf Hilfe von außen angewiesen sein.“

„Und hier ist die internationale Gemeinschaft auch gefordert, alle

der zugesagten und dringend benötigten Mittel zur Verfügung zu

stellen“, so Neher, der das Land erst im März bereist hat. Bisher

sind nach UN-Angaben nur rund 15 Prozent der in 2017 zugesagten

Hilfsgelder in Höhe von 3,5 Milliarden Euro bereitgestellt worden.

Neher kritisierte zudem den in der Vergangenheit vielfach

eingeschränkten oder ganz verweigerten Zugang zu Kampfgebieten für

humanitäre Helfer als „menschenverachtende Kriegstaktik“.

Die Caritas-Partnerorganisationen vor Ort unterstützen die

Menschen in ihrem Land seit Ausbruch des Bürgerkrieges im März 2011.

Mehr als 13 Millionen Syrerinnen und Syrer sind aktuell auf

humanitäre Hilfe angewiesen, 6,6 Millionen Vertriebene im eigenen

Land und insgesamt etwa 5,6 Millionen ins Ausland geflohen.

Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen

Caritasverbandes, unterstützt die Arbeit der Caritas Syrien und

weiterer lokaler Partner in Damaskus und Umgebung, in Aleppo, Homs,

Tartous, Latakia, Idlib und im Nordosten Syriens in der Provinz al

Jziré.

