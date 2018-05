StepStone Mobilitätsreport: Wer in diese Städte pendelt, braucht am längsten

Mehr als jede vierte Fachkraft in Deutschland

benötigt mindestens 45 Minuten für den Weg zur Arbeit – pro Strecke.

Das zeigt der StepStone Mobilitätsreport, für den die

Online-Jobplattform rund 24.000 Fach- und Führungskräfte befragt hat.

Die meistgenutzten Verkehrsmittel sind der Pkw (65 Prozent), der ÖPNV

(22 Prozent) sowie die Bahn und das Fahrrad (je rund 15 Prozent).

Etwa jeder fünfte Pendler kombiniert mehrere Verkehrsmittel, um ans

Ziel zu kommen. Aus dem Mobilitätsreport geht außerdem hervor, in

welche deutschen Großstädte Arbeitnehmer am längsten pendeln.

Platz 1: Düsseldorf

Vier von zehn Pendlern, die in Düsseldorf arbeiten, sind länger

als 45 Minuten unterwegs – das ist bundesweit Spitze. Eine Erklärung

für die lange Fahrtzeit: Nur 36 Prozent der Fachkräfte, die in der

nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt arbeiten, leben auch dort.

Weil ihnen der Arbeitsweg zu lang ist, denken sogar 13 Prozent der

Befragten über einen Jobwechsel nach.

Platz 2: Frankfurt am Main

36 Prozent derjenigen, die in die Finanzmetropole pendeln,

brauchen länger als 45 Minuten. Ähnlich wie in Düsseldorf ist die

Zahl der Menschen, die in Frankfurt leben und arbeiten, mit 37

Prozent ebenfalls verhältnismäßig gering. Auffällig: Nirgendwo sonst

pendeln so viele Mitarbeiter mit der Bahn zur Arbeit.

Platz 3: Stuttgart

Wer täglich in die Technologiestadt pendelt, muss Geduld

mitbringen. Mehr als jeder Dritte (35 Prozent) ist länger als eine

Dreiviertelstunde unterwegs. Überdurchschnittlich viele Pendler (43

Prozent) nutzen den ÖPNV, um zum Arbeitsplatz zu gelangen. Das

Fahrrad hingegen scheint weniger beliebt zu sein: Mit acht Prozent

ist der Anteil der Radpendler in Stuttgart am kleinsten.

Platz 4: Essen

Auch der Weg nach Essen ist für Pendler zäh: 34 Prozent brauchen

länger als 45 Minuten. Unter Fachkräften, die täglich in die

Ruhrmetropole fahren, ist der Pkw besonders beliebt: 69 Prozent

kommen mit dem Auto – ein Spitzenwert unter allen Großstädten, die

für den StepStone Mobilitätsreport untersucht wurden.

Platz 5: Köln

Jeder dritte Pendler braucht länger als 45 Minuten für seinen

werktäglichen Weg nach Köln. Die Hälfte der Arbeitnehmer nimmt das

Auto, um zur Arbeit zu kommen, jeweils rund 27 Prozent pendeln mit

dem ÖPNV oder der Bahn – hier liegt Köln im Mittelfeld der

untersuchten Großstädte. Gut jeder Zehnte (11 Prozent) erwägt einen

Jobwechsel, weil ihm der Arbeitsweg zu lang ist.

Platz 6: Hamburg

32 Prozent der Hamburger Arbeitnehmer haben Fahrtzeiten von mehr

als 45 Minuten pro Strecke. Der ÖPNV ist vergleichsweise beliebt: 44

Prozent nutzen Bus, Straßen- oder U-Bahn, um zur Arbeitsstelle zu

gelangen. Insgesamt 64 Prozent der Hamburg-Pendler sind zufrieden mit

ihrem Arbeitsweg.

Platz 7: München und Berlin

Berlin und München liegen gleichauf: Jeweils 31 Prozent der

Pendler brauchen pro Strecke länger als 45 Minuten. In keinen anderen

Großstädten nutzen so viele Menschen den ÖPNV (Berlin: 53 Prozent,

München: 44 Prozent) und so wenige den Pkw (Berlin: 32 Prozent,

München: 42 Prozent). Auch die Zahl der Fahrradpendler ist in beiden

Metropolen überdurchschnittlich groß (Berlin: 23 Prozent, München: 19

Prozent). Das liegt u.a. auch daran, dass der Anteil derjenigen, die

auch in der Stadt wohnen, besonders hoch ist (Berlin: 81 Prozent,

München: 69 Prozent).

Platz 8: Dortmund

26 Prozent derjenigen, die in Dortmund arbeiten, brauchen morgens

länger als eine dreiviertel Stunde. Ähnlich wie in Essen liegt die

Zahl der Autopendler mit 67 Prozent hoch. Der Report zeigt auch:

Dortmunder Fachkräfte sind überdurchschnittlich unzufrieden mit ihrem

Arbeitsweg. Sieben Prozent denken sogar über einen Wohnortwechsel

nach, weil ihnen der Arbeitsweg zu lang ist.

Platz 9: Leipzig

Für den Weg nach Leipzig braucht nur jeder Fünfte mehr als 45

Minuten – der geringste Anteil unter den zehn untersuchten

Großstädten. Wenig überraschend daher auch, dass 73 Prozent der

Beschäftigten mit ihrem Arbeitsweg hier absolut zufrieden sind – ein

Spitzenwert unter den Großstädten.

Über den StepStone Mobilitätsreport

Für den StepStone Mobilitätsreport hat StepStone im ersten Quartal

2018 eine Online-Befragung unter rund 24.000 Fach- und

Führungskräften in Deutschland durchgeführt, darunter waren rund

20.000 Fachkräfte ohne Personalverantwortung und rund 4.000

Führungskräfte. Daneben befragte StepStone online rund 4.000

Recruiter und Manager, die für Personalbeschaffung zuständig sind.

Der vollständige StepStone Mobilitätsreport steht im StepStone

Studienbereich zum Download zur Verfügung:

https://www.stepstone.de/Ueber-StepStone/knowledge-base/

