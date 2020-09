Strategie für Herbst und Winter: Mehr Klarheit geschaffen / Kommentar von Christopher Ziedler

Bisher herrschte in den Bundesländern ein Flickenteppich an Regeln. Wochenlange ergebnislose Diskussionen über eine Begrenzung der Teilnehmerzahl verunsicherten die Veranstalter – trotzdem geplante Feiern standen ständig auf der Kippe, abgesagte, aber offiziell noch erlaubte Veranstaltungen ließen viele auf hohen Stornokosten sitzen bleiben. Künftig sollen, wenn die neuen Corona-Ampelphasen aufgrund der Ansteckungszahlen in einzelnen Städten und Regionen auf Gelb oder Rot schalten, einheitliche Obergrenzen gelten. Das schafft mehr Klarheit als bisher und berücksichtigt dennoch das Infektionsgeschehen vor Ort. http://www.mehr.bz/khs274p

