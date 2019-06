Straubinger Tagblatt: Auslieferungsgesetz – Hongkong braucht Unterstützung

Durch das Auslieferungsgesetz, so hoffte Peking,

werde das Regime ganz offiziell Zugriff auf unliebsame Personen in

Hongkong bekommen und sie nach China verfrachten können. Die Chinesen

mussten also einen Rückschlag hinnehmen. Einen Gesichtsverlust. Das

allerdings, so ist zu befürchten, wird ihre Entschlossenheit,

Hongkong zur Räson zu bringen, nur noch größer werden lassen. Die

Menschen dort brauchen moralische und politische Unterstützung aus

dem Westen. Selbst, wenn China darauf empfindlich reagiert.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell