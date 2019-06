Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu CDU und Klimapolitik

Die CDU ist überfahren worden bei der

Europawahl und musste bedröppelt feststellen, dass die Grünen ihr

1,2 Millionen Wähler abgeluchst hatten. Mit Verspätung macht sich der

schwere Tanker CDU nun emissionsarm auf den Weg, die Leerstelle beim

Topthema Klimaschutz mit Inhalten zu füllen… Im Herbst will die

Union nachlegen mit einem Konzept dafür, was die Tonne CO2 in

Zukunft kosten soll. Dann stehen drei wichtige Wahlen im Osten der

Republik an, die Umfragen zufolge die politische Landschaft

nachhaltig verändern könnten. So sehr die Union auch versuchen

muss, dass die Grünen ihr in den alten Ländern nicht den Rang

ablaufen – im Osten ist ihr Hauptgegner die AfD, die aus der

Begrünung der CDU eher noch Profit schlagen könnte. Ob sich die

Partei überhaupt aus diesem Dilemma befreien kann, ist offener denn

je.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell