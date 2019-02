Straubinger Tagblatt: Bei Sterbehilfeüberfordert

Auch wenn es für die Betroffenen schwer

erträglich ist: Es ist vernünftig, dass Gesundheitsminister Jens

Spahn die Arzneimittelbehörde angewiesen hat, das Urteil nicht

anzuwenden, bis es eine höchstrichterliche Entscheidung gibt.

Oberstes Ziel muss es sein, unheilbar Kranken das Ende ihres Lebens

so erträglich wie möglich zu machen. Durch die Palliativmedizin haben

sich die Möglichkeiten dafür stark verbessert. Was aber ist mit

Ärzten, deren Gewissen es verlangt, Patienten in Ausnahmesituationen

beim Sterben zu helfen? Letztlich wird das Bundesverfassungsgericht

über die Sterbehilfe befinden müssen. Denn die Volksvertreter sind,

wie die Debatten der vergangenen Jahre gezeigt haben, überfordert.

