Straubinger Tagblatt: Beim Raumfahrtprogramm geht es um die Zukunft

Die 700 Millionen Euro, die in den kommenden

zehn Jahren dafür ausgegeben werden sollen, sind gut angelegt.

Spitzenplätze in der Forschung, neue Jobs und damit eine konsequente

Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts: Für

nicht mehr und nicht weniger steht das Raumfahrprogramm. Den Spöttern

sei gesagt: Die Verwaltung der Gegenwart ist keine

zukunftsorientierte Politik. Und was stattdessen besser geschehen

sollte, sagen die Kritiker auch nicht.

