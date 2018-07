Straubinger Tagblatt: Brexit – Unbändiger Hass auf Brüssel

Seit ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren hat

Theresa May viele Ratschläge – gute und gut gemeinte – zu der Frage

erhalten, wie sich der vom britischen Volk mehrheitlich beschlossene

EU-Austritt bewerkstelligen lässt. Kaum eine Wortmeldung fiel so

absurd aus wie der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump: Statt in

langwierige Verhandlungen einzutreten, solle die Premierministerin

den Brüsseler Club doch verklagen. Sie lässt sich eigentlich nur mit

dem unbändigen Hass auf die Brüsseler Institutionen erklären, den

Trump und viele seiner britischen Verehrer teilen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell