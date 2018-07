Straubinger Tagblatt: Trump und Seehofer – Der Giftcocktail wirkt

Bislang konnte sich Angela Merkel darauf

verlassen, dass in Deutschland alle Parteien – bis auf die AfD –

geschlossen hinter der multilateralen Ausrichtung der deutschen

Politik stehen, ein Fundament der Bundesrepublik, ein Erbe Konrad

Adenauers, Willy Brandts, Helmut Schmidts und Helmut Kohls. Nun aber

hat, ob gewollt oder unbewusst, Horst Seehofer an diesem Grundkonsens

gerüttelt, assistiert vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus

Söder, der offen erklärt: „Die Zeit des geordneten Multilateralismus

ist vorbei.“ Ein fataler Satz, gefährlich noch dazu. Denn er belegt,

wie stark der Trump–sche Giftcocktail des Neo-Nationalismus bereits

wirkt. Nicht nur in Ungarn, Polen oder Italien, selbst in der

Bundesregierung ist er zwischenzeitlich angekommen. Und mittendrin

Merkel.

