Straubinger Tagblatt: CDU-Vorsitz – Freiheit des eigenen Denkens und Sprechens

Es gibt viele, die glauben, dass Merz es

schaffen kann, weil die Abneigung gegen Angela Merkel in der Partei

so groß sei, dass ihre Generalsekretärin am Ende chancenlos ist. Aber

wer Annegret Kramp-Karrenbauer auf ihrer Tour durch die Talkshows und

Regionalkonferenzen jetzt erlebt, der spürt eine Frau, die doch viel

mehr zu bieten hat, als sie in ihrem Amt der Generalsekretärin zeigen

konnte. Und sie war nicht zehn Jahre lang abwesend und sie strahlt

auch nicht die Aura der Finanzwelt aus, die am Ende doch abstößt.

Viele erinnern sich zudem, dass Merz schon damals eher Provokationen

in die Welt setzte, wie die Begriffe von der Steuer auf dem

Bierdeckel oder den der Leitkultur, die aber niemals den Lackmustest

der Wirklichkeit bestehen mussten. Von Nostalgie allein kann man

nicht leben. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, wird sich

Kramp-Karrenbauer deutlich durchsetzen und Merz für immer in der

Finanzwelt verschwinden. Kramp-Karrenbauer strahlt heute eine

Freiheit des eigenen Denkens und Sprechens aus, die für die CDU zu

einer Chance werden könnte.

