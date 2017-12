Straubinger Tagblatt: Deutschlands lähmende Auszeit

Weil die globale Ordnung derart ins Rutschen

geraten ist und neue Mächte, wie China oder Russland, die USA als

handelnde Akteure an die Wand zu spielen suchen, muss Deutschland

mehr in die eigene Stärke und die Geschlossenheit der EU investieren.

In seiner ihm zugewachsenen gewichtigeren außenpolitischen Rolle kann

sich unser Land nicht leisten, vom Spielfeldrand aus auf die

Entscheidungen anderer bloß zu reagieren.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell