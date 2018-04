Straubinger Tagblatt: Fachkräftemangel – Vertane Chancen

Dennoch lassen noch immer viele Unternehmen zu,

dass ältere Mitarbeiter vorzeitig in den Ruhestand gehen oder dass

etliche Ingenieure auf der Straße stehen. Hartz-IV-Empfänger brauchen

immer länger, um wieder einen Job zu finden. Die

Arbeitslosenverwaltung scheitert daran, sie in einem angemessenen

Zeitraum zu qualifizieren und wieder auf den Arbeitsmarkt zu bringen.

Das schlimmste aber: Die duale Berufsausbildung, ein Erfolgsmodell,

um das Deutschland viele Länder beneiden, gerät zunehmend in Gefahr.

