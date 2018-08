Straubinger Tagblatt: Flüchtlinge im Mittelmeer – Wettbewerb in Härte

Das Beängstigende ist: Es werden Forderungen

erhoben ohne jede Rücksicht auf internationales Recht. Libyen ist

kein sicheres Land, also dürfen Schiffbrüchige nicht dorthin

zurückgebracht werden. Das jedoch interessiert nicht. Die

EU-Regierungen liefern sich einen Wettbewerb in Härte und markigen

Sprüchen. An Absichtserklärungen, europäische Lösungen suchen zu

wollen, mangelt es nicht. Doch jede weitere Odyssee eines Schiffes im

Mittelmeer zeigt die Unfähigkeit der Europäer, gemeinsam Antworten

auf die Krise zu finden.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell