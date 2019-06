Straubinger Tagblatt: Keine Vorbilder

Sogenannte Aktivisten, die gegen Gesetze

verstoßen, das als legitimen zivilen Ungehorsam darstellen, die ihr

eigenes Leben und das anderer aufs Spiel setzen, die Polizisten

attackieren und Pumpstationen in Brand anstecken, sind hingegen keine

Helden. Sie sollten auch keine Vorbilder für die

Fridays-for-Future-Bewegung sein. Dass die sich zur Verantwortung für

die Kinder in ihren Reihen bekennt und am Tagebau auf Abstand zu den

Tumulten gegangen ist, war vernünftig. So wichtig Klimaschutz ist: Er

ist keine Rechtfertigung für Gewalt und Straftaten.

