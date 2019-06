Straubinger Tagblatt: Staatsfeinde außer Kontrolle

Politik und Behörden gelingt es nicht, im Kampf

gegen die Feinde der Verfassung, ausreichend Boden gutzumachen.

Vieles ist am Sicherheitsapparat verbessert worden, doch der

Rechtsstaat tut sich weiter schwer, auf all die Herausforderungen

adäquat zu reagieren. Vor allem bei der Extremismus-Prävention

müssten die Anstrengungen deutlich verstärkt werden. Und auch Polizei

und Geheimdienste müssen mehr Instrumente und Ressoucen bekommen, um

ihre Aufgabe auch so ausfüllen zu können, wie Politik und

Gesellschaft das von ihnen verlangen.

