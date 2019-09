Straubinger Tagblatt: Klimapakt auf dem Prüfstand

So gesehen, wird man in den nächsten Tagen eine

Reihe von Absichtserklärungen vernehmen, die alle durchaus positiv

klingen dürften – siehe deutsches Klimapaket. Nicht oder kaum aber

wird von Dingen die Rede sein, die all das, was da mühsam

zusammengetragen wird, konterkarieren werden. Beispielsweise, dass

weltweit mehr als tausend Kohlekraftwerke in Planung sind, dass vor

allem China, das sich so umweltbewusst gibt, mit viel Kapital im In-

und Ausland beim Bau mit von der Partie ist.

