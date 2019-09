Straubinger Tagblatt: Protestler auf sich gestellt

Vor allem sollte die internationale Gemeinschaft

sich für die Inhaftierten einsetzen. Sonst könnten sie für immer in

al-Sisis Kerkern verschwinden. Doch es verhält sich wie mit den

Protesten in Hongkong. Der Westen duckt sich weg, weil er Interessen

in Gefahr sieht, die als wichtiger eingeschätzt werden, als die

Untersützung einer Bevölkerung, die im Grunde für westliche Werte

eintritt. Das Problem an der Sache: Die Chinesen sind eine begehrte

Wirtschaftsmacht, Ägypten ein Partner im Kampf gegen den Terror.

Außerdem ist die Angst vor einer neuen Flüchtlingswelle groß. Für die

Demonstranten bedeutet das: Sie sind auf sich allein gestellt.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell