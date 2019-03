Straubinger Tagblatt: Klimaprotest kennt Grenzen

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:

Natürlich ist es zu begrüßen, wenn Schüler und Studenten kritisch

sind. Wenn sie sich politisch engagieren und für eine bessere Zukunft

einsetzen. Doch kann die Botschaft nicht lauten: Der gute Zweck

heiligt die Mittel. Und so muss deutlich gemacht werden, dass in

Sachen Schulpflicht ausnahmsweise ein Auge zugedrückt werden, dass

das aber keine Dauerbefreiung vom freitäglichen Unterricht sein kann,

und auch das Verständnis für Greta irgendwo an Grenzen stößt.

