neues deutschland: Bescheidener als behauptet: Kommentar zum Tarifabschluss imöffentlichen Dienst

Frank Bsirske wird hoffen, dass die Einigung, die

am Samstagabend in Potsdam erzielt wurde, als krönender Abschluss

seiner Laufbahn als ver.di-Chef in Erinnerung bleiben wird. Fast acht

Prozent mehr Lohn: Das klingt gut. Doch wie meist ist die Laufzeit

länger als von den Gewerkschaften gewünscht. Durch die Splittung

fallen die erreichten Erhöhungen eher mager aus. Denn gefordert waren

sechs Prozent und mindestens 200 Euro mehr pro Monat für eine Million

Länderbeschäftigte, und zwar allein für dieses Jahr. Auf drei Jahre

hochgerechnet wären das mehr als 18 Prozent bzw. mindestens 600 Euro

brutto mehr gewesen. Angesichts der gerade in Metropolen rasant

steigenden Lebenshaltungskosten und der hohen Verantwortung, die die

Kolleginnen und Kollegen tragen, wäre das nur gerecht gewesen. Und

der eklatante Fachkräftemangel in Schulen und Kitas, in Kliniken und

Verwaltung zeigt, dass es objektiv nötig wäre. Doch hier hat erneut

das Dogma der Sparsamkeit gesiegt. Und so bekommen die Beschäftigten

im Jahresschnitt wenig mehr als einen Inflationsausgleich bzw. nur 80

statt 200 Euro Minimum. Immerhin: Ver.di hat einen Extrazuschlag für

die Krankenpflege ausgehandelt. Damit ist ein Anfang bei der lange

geforderten »Aufwertung« in einem Bereich gemacht, in dem überwiegend

Frauen tätig sind. Gerade für Erzieherinnen wäre aber dasselbe

geboten gewesen, zumal hier besonders viele unfreiwillig in Teilzeit

arbeiten.

