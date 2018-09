Straubinger Tagblatt: Merkels Realitätsverlust

Ende gut, alles gut? Nein. Nichts ist gut. In

der Causa Maaßen haben alle drei Parteichefs versagt und sich in eine

Situation manövriert, aus der es kein Entkommen ohne Gesichtsverlust

mehr gab. Zu besichtigen ist in allen Regierungsparteien ein

eklatanter Autoritätsverlust der Vorsitzenden, gepaart mit einem

schreckenden Verlust des Bezugs zur Realität und zu den tatsächlichen

Problemen des Landes, wie selbst Merkel in einem fast beispiellosen

Canossa-Gang einräumen musste.

