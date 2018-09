Straubinger Tagblatt: Wenig Druckmittel gegen Polen

Doch was, wenn die Richter das so sehen, der

Regierung in Polen das allerdings herzlich egal ist? Vor der

Verhängung von Sanktionen müssen alle anderen Mitglieder einstimmig

eine „schwerwiegende und anhaltende Verletzung“ europäischer Werte

feststellen. Ungarn hat bereits Widerspruch angekündigt. Ohnehin ist

fraglich, ob Sanktionen nicht weite Teile der Bevölkerung dazu

bringen würden, sich hinter die EU-skeptische Regierung zu stellen.

Es wird letztlich auf die polnische Zivilgesellschaft ankommen. Sie

muss um ihre Rechte und um die Gewaltenteilung kämpfen. Doch sie

blickt mit einer irritierenden Gleichgültigkeit auf den Konflikt.

